كاس ترفض طلبا لسيف تيري وفاركو

رفضت محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”، طلبا تقدم به نادي فاركو المصري ولاعبه سيف تيري.

وقال نادي المريخ الذي تمت مخاطبته من قبل “كاس” إنه تسلموا الثلاثاء الموافق 17 مايو/أيار 2022، خطابا من محكمة التحكيم الرياضية الدولية، يفيد برفض الطلب المتعلق بالتدابير المؤقتة والتحفظية الذي تقدم به اللاعب سيف تيري ونادي فاركو.

يأتي ذلك في القضية التي نال خلالها نادي المريخ برئاسة سوداكال، حكما لصالح النادي.

وأضاف نادي المريخ برئاسة سوداكال: “الحكم السابق أصدرته غرفة فض النزاعات بالفيفا، وقد أوقعت عقوبات بالغرامة المالية على اللاعب والنادي المصري كما تم إيقاف تيري لفترة (4) أشهر عن اللعب الرسمي، وتم إيقاف نادي فاركو عن التعاقدات لفترتي تعاقد متتاليتين”.