كبلو لـ(السُّوداني): عدم التنسيق وراء احتجاز وفد الحزب الشيوعي بجوبا

الخرطوم: اليسع أحمد

أكَّد القيادي بالحزب الشيوعي، د. صدقي كبلو احتجاز وفد الحزب الشيوعي بمدينة جوبا بدولة جنوب السودان أمس أثناء عودته من مدينة كاودا.

وأوضح كبلو لـ(السُّوداني) أنّ أسباب الحجز تعود لعدم التنسيق بين الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو ودولة جنوب السودان، حيث قام الوفد بزيارة مدينة كاودا من دولة جنوب السودان تلبيةً لدعوة الحركة الشعبية دون إذن حكومة جنوب السودان، الأمر الذي أدى إلى احتجاز الوفد عند عودته لها.

ونبّه إلى أنّ الوفد مازال مُحتجزاً بأحد الفنادق بمدينة جوبا ويُعامل معاملة طيبة في انتظار ترحيله للبلاد.