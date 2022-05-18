“حميدتي” يقدم النصح والإرشادات لسفراء السودان المتجهين لاستلام مهامهم الدبلوماسية بالخارج

الخرطوم: السوداني

استقبل نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول، محمد حمدان “حميدتي”، بالقصر الجمهوري اليوم، عدداً من السفراء الذين تم ترشيحهم للعمل بسفارات السودان في الخارج.

وقال السفير عادل يوسف بانقا، المرشح لتولي رئاسة بعثة السودان بإيرلندا، إنابةً عن السفراء في تصريح صحفي، إنهم استمعوا خلال اللقاء إلى نصائح وإرشادات نائب رئيس مجلس السيادة، التي حثّهم خلالها على مُضاعفة الجهود لخدمة مصالح السودان الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأكّد عزم السفراء، على تعزيز وتطوير علاقات السودان الخارجية والعمل على تحقيق مصالحه وعكس إمكانياته الاقتصادية والتعريف بموارده الكبيرة وفرص الاستثمار الواعدة فيه، إلى جانب العمل على تطوير العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية.

وقدّم السفير عادل يوسف، الشكر لنائب رئيس مجلس السيادة، على اهتمامه بالعمل الخارجي ودعمه المُستمر لقضايا وزارة الخارجية.

يُذكر أنّ سفراء السودان المتجهين لمقار عملهم بالخارج هم: “السفير أحمد خالد شرفي – الإمارات العربية المتحدة، السفير خالد محمد فرح الفحل – فرنسا، السفيرة رحمة صالح العبيد – جيبوتي، السفير أحمد عبد الرحمن سوار الدهب – قطر، السفير حسن حامد حسن – الاتحاد السويسري ومندوباً دائماً للسودان لدى الأمم المتحدة، السفير صلاح الدين الحاج محمد الكندو – سلطنة عُمان، السفير صالح محمد أحمد – باكستان، السفير أحمد إبراهيم أحمد عوض – يوغندا، السفيرة مودة عمر حاج التوم – المملكة المغربية والسفير عادل يوسف عمر بانقا – إيرلندا.