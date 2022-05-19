بعد ظهورها مجدداً خلال فيديو الفتاة صاحبة لافتة (عايزة عريس) توضح: قصدت الستر وماجاتني هدايا ولا عريس كلها شائعات

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

ظهرت مجدداً على المشهد الفتاة التي كانت أثارت جدلا واسعاً بسبب لافتة (عايزة عريس وأقبل بالتعدد) موضحة أسباب إيداعها على تلك الخطوة من خلال فيديو مباشر، وهي تحمل ذات اللافتة قالت فيه :(السلام عليكم أنا أختكم اللي تداولت قصتها القنوات لدرجة أكبر القنوات زي قناة (العربية)، اختصاراً للقيل والقال جيت أوضح ليكم الحقيقة عبر منصة أبو العربي بشكرها كتير.

تابعت: (عملت الحاجة دي قاصدة بيها الستر ما أكتر من كده لأن بعض الناس وأصحاب القلوب المريضة بدأوا يروجون لمحلات تجارية زي صفحة سوداني مباشر، قالوا وصلتني هدايا من بينها غرفة نوم، طبعاً غير صحيح ما وصلتني أي حاجة، تاني ظهرت إشاعة إنو جاني عريس من الإمارات واتزوجت، الكلام ده كلو ما صحيح ما جاني أي عريس.)

من جانبهم تفاعل عدد كبير مع الفيديو، ووصفوا خطوتها بالشجاعة، وأنه من حقها أن تطلب الستر ،فيما دعا لها البعض الآخر بأن تجد ضالتها وتعيش حياة زوجية سعيدة.