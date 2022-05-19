بعد نشر صور والدها وإطلاق استغاثات لعلاجه   د.سلمى صلاح حاج سعيد: ما يفعله البعض أمر مهلك ومتعب نفسياً لنا كأسرة

الخرطوم / كوكتيل

كتبت د.سلمى، ابنة الشاعر صلاح حاج سعيد، توضيحاً بشأن دعوات البعض في جمع المال لعلاج والدها: (تحية حب واحترام، وخالص الشكر لكل من اتصل وزار الأستاذ صلاح حاج سعيد مستفسراً عن صحته..ولكل من سعى جاهداً، طالباً تقديم المساعدة حباً ووداً. الوالد بخير وأحسن كتير بفضل دعواتكم ونحن كأسرة ممتنون جداً، وشاكرون لكل من طلب المساهمة في علاجه، نعلم جيداً بأن الوالد ملك للجميع وأب للكل، وهو يحتاج للدعوة الصادقة فقط، هو بحمد الله يتلقى علاجه، ويتابع مع أفضل الدكاترة، ويستمتع بنعمة الصحة بفضل الدعوات الصادقة، شكراً ثم شكراً..

(فقط ما يقوم به البعض من نشر لصور وإطلاق استغاثات ودعوات لعلاج الوالد أمر مهلك ومتعب نفسياً لنا كأسرة، نحن لا نطلب إلا الحب، والحب في المقام الأول سلوك يحتاج لتطبيق صحيح، مشاعرنا أحياناً تقودنا إلى ما يتعبنا وأحيانا نقسو على من نحب بها)..

(أكرر شكري لكل من سأل عن الوالد، ومحبتي لكل من حاول المساعدة، وما نجاملكم في شينة، وربنا ينعم على الأستاذ بالصحة والعافية ويمتعكم بالصحة والعافية).