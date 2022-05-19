بعد انتشار فيديو استقبال زميلاتها بعد تعافيها من السرطان إعلامي شهير يهديها لابتوب وهاتفاً ومستلزمات دراسية

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

أعلن الإعلامي الشهير، الطيب عبد الماجد، عن هدية عبارة عن لابتوب وهاتف ومستلزمات دراسية للطالبة التي تدرس بمدرسة (الراسخون) بمدني بعد أن تعافت من مرض السرطان، وتداول فيديو لها تظهر من خلاله أثناء استقبال زميلاتها الطالبات لها في المدرسة.

علق الإعلامي الطيب عبد الماجد على الفيديو بقوله:

(هذا المشهد الباذخ لطالبات هذه المدرسة، وهن يستقبلن رفيقتهن العائدة للدراسة بعد التعافي من السرطان بالفخر والتصفيق، في مشهد مؤثر وعظيم يحمل الكثير من الدلالات والمعاني، من يعرف هذه الطالبه أرجو التواصل معي، ويقول ليها أخوك الأكبر الطيب عبد الماجد مرسل ليك لابتوب وموبايل ومستلزمات دراسية كاملة هدية تعبيرية بسيطة، أرجو قبولها بمناسبة الشفاء والعودة للدراسة، وكلنا معك وبلغوها السلام والتحية لزميلاتها النواضر…عرفت أن المدرسة اسمها (الراسخون) في مدينة ودمدني (أنتم راسخون في العلم والأخلاق) ومدني يا أجمل خبر.

(تقدمي يا قمر، فالطريق أمامك سالك، وأنت بهذه العزيمة والإصرار تبعثين برسالة قوية، وتقدمين محاضرة مجانية لكل مبتلىً، أن تقدم وانتصر، فالحياة فيها الكثير).

واختتم:( نحن بخير رغم كل شئ وجوانا أمل)