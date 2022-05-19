المحكمة تُوجِّه تهمة القتل لـ(15) شخصاً في قضية شهداء شرطة منطقة سنقو

نيالا: محجوب حسون

وجّهت المحكمة العامة بنيالا بولاية جنوب دارفور، برئاسة القاضي زهير نجم الدين، الاتهام لعدد 15 متهماً من جملة 29 متهماً، في قضية أحداث منطقة سنقو بمحلية الردوم بجنوب دارفور، التي اُستشهد فيها (15) شرطياً، بينهم ملازم أول، في الحادثة التي وقعت العام الماضي 2021م.

ووجّهت المحكمة تهمة القتل والحرق والنهب والتخريب تحت المواد (21 / 130/ 139/ 26/ 42/ 82/ 25) من القانون الجنائي السوداني وجاء إطلاق سراح 14 متهماً تحت المادة (141).

وأفاد اللواء شرطة حقوقي محمد أحمد عبد الله الزين مدير شرطة ولاية جنوب دارفور، أن الشرطة لا تتهاون في ملاحقة المُجرمين وتحقيق العدالة، وأن القبض على المتهمين في حادثة سنقو وتقديمهم للعدالة أقل واجب تجاه دماء الشهداء وأرواحهم الطاهرة، مؤكداً أن الشرطة ماضيةٌ في ملاحقة المجرمين ودك اوكار الجريمة ومُحاربة المُخدّرات.