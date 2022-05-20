رحيل الشاعر العراقي مظفر النواب

بغداد: وكالات

توفي اليوم الجمعة الشاعر العراقي القدير مظفر النواب، في مستشفى الجامعة بالشارقة بعد صراع مع المرض – وفقاً لما أعلنت عائلته.

ولد النواب في بغداد عام 1934 لعائلة شيعية ارستقراطية من أصل هندي تقدر الفن والشعر والموسيقى.

عُرف مظفر النواب سابقاً بمعارضته الشديدة للحكومات العراقية المتعاقبة، ويُعد من أبرز الشعراء في العراق خلال العصر المعاصر.

أظهر موهبة شعرية منذ سن مبكرة. وأكمل دراسته الجامعية في جامعة بغداد وأصبح مُدرِّساً.

وبسبب ميوله الثورية، تعرّض للملاحقة وسجن في العراق، وعاش بعدها في عدة عواصم، منها بيروت ودمشق ومدن أوروبية أخرى.

وُصف بأنه “أحد أشهر شعراء العراق في العصر الحديث”.