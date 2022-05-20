شرطة الخرطوم تُواصل حملاتها على أوكار مُعتادي الإجرام وتضبط (101) متهم

الخرطوم: السوداني

واصلت شرطة ولاية الخرطوم، حملاتها المنعية ومداهمة (9 طويلة) وأوكار الجريمة، إذ تمكنت فرعية مباحث أم درمان في إطار العمل المنعي للمباحث الجنائية من القبض على معتاد إجرام معروف لدى مباحث الفرعية، بحوزته ركشة بلون أخضر وبالتحري الميداني، أقر بسرقتها وبمراجعة الأقسام اتّضح بأن هنالك بلاغاً مُدوّناً بشأنها بالقسم الجنوبي أم درمان.

كما تم القبض على اثنين من مُعتادي السرقات، وبالتحري الميداني أقرا بسرقتهما موتراً من منطقة الدروشاب، وبمراجعة قسم شرطة الدروشاب، اتضح بأن هنالك بلاغاً بشأن الموتر، وأقرا بمشاركة السرقة مع متهم ثالث جارٍ البحث عنه.

وقامت فرقة بحث المكتب السوق الشعبي أم درمان بحملات على أوكار معتادي الإجرام بالاختصاص، حيث أسفرت الحملة القبض على (4) من معتادي السرقات الليلية بمواقف الترحيلات (نوامات)، وهم من معتادي سرقة أمتعة الركاب والنشل، تم فتح بلاغ في مواجهتهم.

في إطار الأمر الولائي، تمكّن الفريق من القبض على المتهمين الـ(4) وتم فتح بلاغ لهم تحت المواد ١١/٦ قانون طوارئ ووضع (٢) موتر كمعروضات البلاغ.

وفي الخرطوم، نظّم قسم شرطة الدرجة الأولى؛ حملة منعية مشتركة، مكونة من مختلف الوحدات الشرطية والقوات النظامية، بقيادة رئيس القسم وتحت إشراف مدير شرطة محلية الخرطوم، استهدفت مناطق البؤر الإجرامية وإزالة السكن العشوائي بميدان المحلية السياسية، وشوارع (15 – 37 – 59) العمارات، والخرطوم٢ وأسفل كوبري المسلمية، حيث أسفرت الحملة عن توقيف (28) من المتسولين، كما تم ضبط عدد واحد لابتوب، تم فتح بلاغ تحت المادة 100 اشتباه وضبط (22) كريستال خمور بلدية وميزان تحت المادة 100 اشتباه، كما تم ضبط (45) كرسياً و(10) ترابيز هوامل وإزالة (10) راكوبة عشوائية.

وقال إعلام شرطة ولاية الخرطوم، إن الحملة نالت رضاء واستحسان المواطنين بالمنطقة.

ونفّذت شرطة محلية جبل أولياء، حملة كبرى على سوق الكلاكلة اللفة، استهدفت خلالها العشوائيات وبؤر الفساد وأماكن بيع الخمور، وتم خلال الحملة توقيف أكثر من (20) متهماً ومتهمة، بينهم (8) من معتادي الإجرام وضبط (6) مواتر غير مقننة.

أسفرت الحملة المشتركة التي نفّذها قسم شرطة الحتانة، التي استهدف خلالها سوق الحارة 20 وسوق خليفة وتقاطع الأبراج والحارة 17، أسفرت عن ضبط (2) موتر والقبض على (6) متهمين تحت المواد (٧٨/٦٩) جنائي و(3) متهمين تحت المادة 20أ مخدرات. وتم تم توقيف (3) متهمين تحت المواد (١١ و٦) مرسوم ولائي.

وشَنّ قسم شرطة الحلفايا، حملة ليلية بدائرة الاختصاص، استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، استهدفت المظاهر السالبة والمواتر بدون لوحات وبدون ترخيص، وأسفرت الحملة عن ضبط (4) مواتر و(3) سكاكين والقبض على (15) متهماً.

ونفذ قسم شرطة الدروشاب وأم ضريوة، حملة منعية وقائية استهدفت مناطق “خمسة نجوم والطرمبتين وأماسينا وسوق السامراب والسامراب شرق ودردوق”، أسفرت عن القبض على (9) متهين، تم فتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد ١٩ مرسوم ولائي والمادة ٧٨ ق ج والمادة ٢٦ أسلحة وذخيرة.

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها قوة مباحث رئاسة شرطة محلية أمبدة ومباحث مكافحة المجموعات المتفلتة، والأقسام بالمحلية عن القبض على (31) متهماً، دُوِّنت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد (٩٩/٧٨/٦٩) جنائي (١٠٠/٦٨ – ١١٨/ب) إجراءات بأقسام شرطة المحلية، وضط (36) موتراً بماركات مختلفة و(4) عربات، إضافةً لضبط (10) ركشات بدون لوحات، اُتخذت بشأنهم إجراءات تحت المادة (٤٤) و(٢٠/١١) أمر ولائي ووضعوا بالمعروضات.

وقال إعلام شرطة ولاية الخرطوم، إن شُعبة مباحث محلية أمبدة شنٌت حملة كبرى على أوكار الجريمة، في إطار تفعيل العمل المنعي وتنفيذ الخطة الاستباقية للحد من نشاط مُعتادي الإجرام أسفرت عن القبض على (7) من مُعتادي الإجرام، دُوِّن في مواجهتهم بلاغ تحت المادة ١١٨ إجراءات بقسم شرطة سوق ليبيا.

وتمكّنت مباحث قسم شرطة سوق ليبيا من القبض على أحد معتادي جرائم الخطف مُتلبساً بخطف شنطة بداخلها مبلغ نقدي (400) ألف جنيه من مواطنة بالسوق، دُوِّن في مواجهته بلاغ تحت المادة (١٧٤) جنائي توطئةً لتقديمه للمحاكمة.

وتمكّنت مباحث قسم شرطة سوق ليبيا من استرداد مسروق بلاغ تحت المادة (١٧٤) جنائي المقيد ضد مجهول، الذي أبلغ فيه الشاكي بتمكن مجهول من سرقته شاشة مشاهدة 42 بوصة + لابتوب + موبايل آيفون6 + هارديسك + كيبورت ومبلغ نقدي يقدر بـ(920) ألف جنيه بمدينة الفيحاء، ومن خلال البحث والتقصي، تم القبض على (2) من المتهمين وبحوزتهما جزء من المسروقات وُضعت كمعروضات البلاغ، وجارٍ البحث عن بقية المسروقات.