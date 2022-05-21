الهلال يدك حصون الأمل بسباعية نظيفة في الممتاز

الخرطوم: السوداني

حقق الهلال العاصمي، فوزا مستحقاً وكبيراً على ضيفه الأمـل عـطـبرة، وذلـك بسبعة أهداف نظيفة، في انتصار يُعد الأكبر في النسخة الجارية ببطولة الدوري الممتاز.

أحرز الهلال أهدافه عبر (الغربال 35، الشعلة 47، الشعلة 52، الغربال 75، جيرالد 79، الغربال 83، أجاجون 90).

انتهى شوط اللعب الأول في المباراة بتقدم الهلال بهدف نظيف حمل توقیع محمد عبد الرحمن بعد أفضلية نسبية للأزرق الذي سيطر بشكل مُطلق على شوط اللعب الثاني، ليضيف ستة أهداف، منها ثنائية سجّلها وليد الشعلة، إلى جانب هدفين للاعب محمد عبد الرحمن الذي عاد بقوة في المباراة مـقـدمـاً مستوىً فنياً جيداً بعد فترة من تراجع المستوى خلال المباريات الماضية.

يُذكر أن محترفي الهلال الثنائي جیرالد وأجاجون ظهرا بشكل جيد في لقاء الأمس وتمكّنا من وضع بصمتهما عبر تسجيل هدفين مكّنا به الفرقة الزرقاء من الاستمرار في تصدر بطولة الدوري الممتاز بشكل مُستحق.

وأبدى مدرب الهلال البرتغالي موتا، رضاءه التام عن أداء الفرقة الزرقاء في المباراة، وأظهر سعادة بالغة بالنتيجة التي تحقّقت، خاصّةً بعد استمرار الفريق في تقديم مستويات فنية جيدة، قياسًا بما تحقق في المباراة الماضية أمام الشرطة القضارف والتي نجح فيها الأزرق في تحقيق الفوز كذلك.