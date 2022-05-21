حاكم دارفور مناوي: فيما يسعى الجميع لبذل الجهود لتهيئة المناخ الذي يشجع لإجراء حوار عميق ومُثمر بين القوى السياسية في البلاد، يلزم الامتناع عن أي إجراءات تعسفية تخالف روح الثورة وتقود لتسميم الأجواء كما حدث مع قيادات الحزب الشيوعي. أخبار السودان By alsudani On 21 مايو, 2022 8:31 ص - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)