حاكم دارفور مناوي: ‏فيما يسعى الجميع لبذل الجهود لتهيئة المناخ الذي يشجع لإجراء حوار عميق ومُثمر بين القوى السياسية في البلاد، يلزم الامتناع عن أي إجراءات تعسفية تخالف روح الثورة وتقود لتسميم الأجواء كما حدث مع قيادات الحزب الشيوعي.