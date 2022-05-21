مصادر لـ(السوداني): إغلاق ميناء عثمان دقنة لأجل غير مسمى

بورتسودان: عبد القادر باكاش

كشفت مصادر عليمة لـ(السوداني)، عن أن الإدارة العامة لميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن، أغلقت الميناء صباح اليوم لأجلٍ غير مسمى.

وقالت المصادر، إن الإغلاق أتى احتجاجاً على تصرفات نظاميين عائدين من اليمن، لديهم مقتنيات تم شحنها من ميناء جدة، يرغبون في استلامها دون إكمال إجراءات التسليم وفق اللوائح المينائية (الحصول على إذن تسليم من الشركات الملاحية الشاحنة).

وأضافت: “أفراد من القوة أصبحوا يدخلون الميناء ويبعثرون البضائع في مناطق التخزين بحثاً عن مقتنياتهم ويهددون بأخذها عنوةً، واكتشفت سلطات الميناء خروج بعضهم أمس الجمعة ببعض المقتنيات؛ دون علم السلطات وتم فتح بلاغ جنائي ضد مجهول”.

وأبلغت مصادر عسكرية، (السوداني) أن القوة لم تخالف القانون ولدى بعض أفرادها مقتنيات مشحونة من ميناء جدة إلى سواكن وفقاً لإجراءات الشحن وجميعهم يملكون مستندات تفيد بذلك، وتابعت: “ووصلت البضائع إلى سواكن وتوجد في حظيرة الميناء، وإن المشكلة تكمن في وكالات الشحن ولا ذنب للنظاميين”.

وكشف المصادر عن تكوين لجنة برئاسة عميد ركن من قيادة المنطقة العسكرية بالبحر الأحمر، وأن الأزمة في طريقها للحل قريباً.