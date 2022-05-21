وزير الداخلية يتفقد أسرة شهيدين من ضباط الشرطة

الخرطوم : السوداني

تفقد وزير الداخلية المكلف، الفريق أول عنان حامد، بصحبة عدد من قادة الشرطة، أسرة الشهيد الفريق شرطة علي محمد بريمة بمنزلها بمدينة أمبدة وذلك للوقوف على أوضاعهم الاجتماعية متكفلًا بكافة إجراءات أداء شعيرة الحج هذا العام لابن وأرملة الفقيد.

كما تفقد الوزير أسرة الشهيد ملازم أول شرطة شرف باب الله محمد البصير بمدينة صالحة بأمدرمان والذي يتبع لشرطة العمليات ضمن طاقم مركبة الإعاشة الذي تم رجمه بالحجارة جوار مول الواحة، وأعلن الفريق عنان عن تبرع الوزارة بتكاليف حج والدة الشهيد.





يأتي ذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي درجت وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة علي إنفاذها باستمرار تجاه منسوبيها من ضباط وأفراد الشرطة في الخدمة والمعاش والشهداء، وذلك إيمانًا بالدور الكبير الذي قاموا به في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في شتى ربوع البلاد.