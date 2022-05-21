والي غرب دارفور : أتوقع تحقيقًا من الجنائية الدولية حول أحداث “كرنك”

الخرطوم : السوداني

توقع والي غرب دارفور أن تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في أحداث كرينك لعدم تطبيق القانون ضد الجُناة، كما لم يستبعد إرسال الأمم المتحدة لقوات حفظ سلام للإقليم الواقع غربي السودان مرة أخرى .

وفي أواخر إبريل الفائت، وقع قتال عنيف بين مجموعات عربية وقبيلة المساليت في منطقة كرينك التي تبعد 80 كيلو متر عن الجنينة عاصمة الولاية أودى بحياة 201 شخص. وسط اتهامات بضلوع حركة مسلحة موقعة على اتفاق السلام وقوات الدعم السريع في هذا الصراع.

وتوقع الوالي خميس أبكر، في مقابلة مع “سودان تربيون”، أجريت الأربعاء بالخرطوم أن “تحقق المحكمة الجنائية الدولية في أحداث كرينك بسبب عدم تطبيق القانون وتنفيذ العدالة”.

وقال خميس أبكر إنه أبلغ مجلس السيادة، بعد يومين من أحداث كرينك، بضرورة القبض على الجُناة متوقعًا صدور تقرير لجنة التحقيق في القضية خلال أيام.

وأشار إلى أن السُّلطات لم تُقبض حتى الآن على المتهمين في أحداث كرينك التي اعتبرها بمثابة جريمة كبيرة جدًا وجد فيها الضحايا تعاطفًا محليًا ودوليًا.