هدوء الأحول بـ”أبو نعامة” بعد احتجاجات أدت لمقتل 3 أشخاص

الخرطوم : السوداني

أكدت لجنة الأمن بولاية سنار هدوء الأحوال بمنطقة “أبونعامة” عقب الأحداث التي جرت بالمنطقة مؤخرًا وراح ضحيتها ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.

وكانت لجنة الأطباء المركزية قد قالت في بيان إن ثلاثة اشخاص قتلوا برصاص السلطة وأصيب آخرون في احتجاجات رافضة لإعادة مشروع “كناف أبونعامة” لرجل الأعمال معاوية البرير، بعد أن استردته لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد.

وقالت لجنة الأمن بالولاية في بيان عقب اجتماع طارئ برئاسة والي الولاية المكلف، إنها اتخذت التحوطات اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث مجددًا. وأشارت إلى تدوين بلاغ والتحقيق حول الأحداث.

وكانت لجنة الأمن قد ذكرت في بيانها وقوع اشتباكات في منطقة مشروع الكناف 18 كيلومترًا من مدينة أبو نعامة محلية أبو حجار بولاية سناريوم الأربعاء الماضي بين مجموعة من مواطني منطقة أبونعامة وأفراد من القوات المسلحة التابعين لحرس التأمين بمشروع الكناف قتل علي إثرها ثلاثة من المواطنين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة.

وترجع الأحداث إلى خلفية نزاع على أرض زراعية بامتداد المشروع كانت لجنة التمكين في السابق قد ردت تبعيتها إلى مواطني المنطقة الذين ظلوا يزرعونها طيلة السنتين الماضيتين إلا أن المواطنين فوجئوا في هذا العام بحرث الأرض وتهيأتها للزراعة من قبل إدارة المشروع الأمر الذي قوبل بالرفض الصارم من قبل المواطنين فلجأت إدارة المشروع إلى قوات التأمين لحماية الأرض الذين اشتبكوا مع المواطنين.