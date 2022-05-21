مدير ميناء سواكن يكشف لـ(السوداني) أسباب إغلاق ثم فتح الميناء اليوم

بورتسودان/ عبد القادر باكاش

أعلن مدير الإدارة العامة لميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن الكابتن بحري طه أحمد مختار لـ(السوداني)، أن الإدارة قررت إعادة فتح الميناء لمزاولة نشاطه بعد تلقيها تعهداً من قائد الجيش بمدينة سواكن بتأمين الميناء وضبط تصرفات أفراد القوات النظامية، وأكد أن الجيش دفع بعربتين من الشرطة العسكرية والاستخبارات لضبط دخول النظاميين الى حظائر الميناء.

وامتدح كابتن طه مختار تعاون الجيش مع إدارة الميناء في منع التفلتات، وشدد طه، على أن الإدارة حريصة على تطبيق القانون ومنع أي مخالفات قد تسبب عرقلة النشاط داخل الميناء، وأوضح أن الجنود أصحاب العفش لا ذنب لهم، وأن المشكلة تتحمّلها الوكالة التي تعاقدوا معها لنقل عفشهم من جدة إلى سواكن ولم تكمل إجراءات تخليصه وتسليمه، وكشف مختار أن العفش أكثر من ١٥٠ طرداً وصل الميناء في فترات متفاوتة ما بين ثمانية وتسعة أشهر سابقة، وان الوكالة المعنية لم تحرك الإجراءات بعد.

وكانت إدارة ميناء سواكن، قد أغلقت الميناء صباح اليوم بعد دخول بعض النظاميين القادمين ضمن القوة العائدة من حرب اليمن إلى مناطق التخزين في الميناء بحثاً عن مقتنياتهم ومتعلقاتهم دون اتباع لوائح وإجراءات تسليم العفش، مما اضطر الإدارة إلى إيقاف العمل وإغلاق الأبواب بالحاويات.