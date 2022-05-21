الموهوبات في رحاب المسجد الحرام.. السديس يُعلن عن مسابقة للمبدعين والرئاسة جاهزة لاحتضان الموهوبين   

مكة: متابعات

أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبد الرحمن السديس، عن مبادرة للموهوبين تتمحور، في إقامة مسابقة سنوية برعاية الرئاسة تعنى بالطلاب الموهوبين من خلال مشاركتهم بأي عمل تطويري يقدم للحرمين الشريفين. وأكد أن الرئاسة جاهزة لاحتضان الموهوبين.

وقال الشيخ عبد الرحمن السديس خلال تكريم وفد الموهوبات؛ اللائي استضافتهن الرئاسة مع أولياء أمورهن لأداء مناسك العمرة أمس، إن ما حققه منتخب الموهوبين؛ يعتبر بكل المعايير منجزاً عالمياً غير مسبوق في معرض آيسف 2022، بتحقيق 22 جائزة عالمية، منها: جائزة أفضل مشروع، و15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة، متفوقين على طلاب 85 دولة.

وأكد الشيخ السديس أن الرئاسة حريصة على دعم الموهوبين والمتميزين وهدفها تعظيم أواصر الشراكة مع المنظومة التعليمية، لا سيما أنه يوجد في الرئاسة كليتا الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي واللتان تضمان أكثر من ألف طالب من أكثر من (50) دولة من أنحاء العالم.

وكشف الشيخ السديس، عن إقامة مسابقة سنوية برعاية الرئاسة تعنى بالطلاب الموهوبين من خلال مشاركتهم بأي عمل تطويري يقدم للحرمين الشريفين الى جانب الإعلان عن مبادرة تعاونية بين الرئاسة والتعليم لتمكن للطلبة من التطوع بأي مجال تحتاجه الرئاسة لخدمة الحرمين الشريفين.

وأضاف الشيخ السديس أن الرئاسة جاهزة لاحتضان الموهوبين، مشيراً لوجود إحدى الطالبات الموهوبات التي قدمت في المعرض الماضي – معرض آيسف – قدمت فكرة ريبورت لغسيل السجاد وستتم الاستفادة من بحثها لتعظيمه والاستفادة منه.

وكان وفد الموهوبات قد انتقلوا من الرحلة العلمية للموهوبات، أمس، إلى رحاب المسجد الحرام، حيث استضافتهم الرئاسة بتوجيه مباشر من الشيخ عبد الرحمن السديس، للصلاة في المسجد الحرام في رحلة إيمانية روحانية سجدوا لله شكراً، بعد أن حقق لهم أمنياتهم ودعواتهم.

وأوضح الشيخ السديس في كلمته عبر الهاتف للموهوبين، أن الرئاسة قامت بإيفاد عدد كبير للدراسات الأكاديمية بالخارج، بهدف تنمية قدراتهم التعليمية والأكاديمية، فضلاً عن حث الباحثين وطلاب الدراسات العليا على تسخير التقنية والرقمنة في خدمة القاصدين والمعتمرين والزوار عبر الأبحاث المتخصصة والدراسات المتقنة ودعم للمبدعين والمخترعين، وتسجيل مخترعاتهم وتطوير مقترحاتهم وتشجيع الأجيال الناشئة على التحول الرقمي في شتى المجالات من خلال المناهج الدراسية وحصص النشاط الفصلية وتنمية قدراتهم والاهتمام بمبادراتهم. وقُوبلت مبادرة الرئاسة بالتقدير من كل الأوساط الرسمية كون الرحلة الإيمانية للمسجد الحرام أعطتهم قوة روحانية عزّزت قوة الانتصار العالمي غير المسبوق الذي حققوه للمملكة.

وأعدت وكالة العلاقات العامة ممثلة في الإدارة العامة للتواصل المؤسسي، برئاسة وكيل الرئيس عادل الأحمدي، برنامجاً متكاملاً لوفد وزارة التعليم والموهوبات لاداء صلاة الجمعة، وزيارة مجمع كسوة الكعبة، وقاموا بحياكة كسوة الكعبة. ورافق الوفد قيادات التعليم وأولياء أمورهن.