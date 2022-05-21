المجلس الأعلى لنظارات البجا يُطالب بإقالة والي البحر الأحمر ويتّهمه بمُحاولة تمرير صفقة لصالح قوات عسكرية

بورتسودان: السوداني

طالب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بإقالة والي البحر الأحمر، علي أدروب، واتهمه بمحاولته تمرير صفقة لإقامة معسكر تدريبي لقوات عسكرية شمال الولاية مستغلاً موقعه التنفيذي – بحسب ما أورده إعلام المجلس الأعلى للنظارات.

وقال المجلس، إن سواحل البحر الأحمر ليست للبيع أو إقامة المعسكرات. وأكد أن شرق السودان يحتاج للتنمية ولا يحتاج لمعسكرات تدريب.

وكشف المجلس، أن أبناء شرق السودان مستعدون لحماية إقليمهم من كل أنواع الاستعمار. وشدد على أنه لن يسمح لأحد بالتلاعب على سواحل البحر الأحمر.