الشيوعي : التحالف مع الحلو وعبدالواحد لايعنى العمل المسلح

الخرطوم : السوداني

قالت عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي آمال الزين لـ(السوداني) إن التحالف مع حركتي عبدالواحد نور وعبدالعزيز الحلو، لا يعني الإقدام على العمل المسلح.

وأضافت: ” نؤكد أن ماذهبنا إليه من أجل العمل السلمي الديمقراطي ولا توجد أي أغراض أخرى ولا أدوات أخرى غير النضال السلمي”.

وتابعت :” الأفق المحدود يجعل البعض يعتقد أن الثورة ومقاومة الانقلاب فقط في الخرطوم، ولا يعلمون أن الامتداد والعمل السياسي لحركتي الحلو ونور موجود بكل مدن السودان”.

وأكدت آمال الزين أن التحالف أساسه تنظيم الحركة الجماهيرية وبناء حراك مؤسس من أجل التغيير الجذري، وسيضم كل القوى الساعية للتغيير الجذري وتحقيق أهداف الثورة وصولًا لغاياتها .

ونوهت إلى أن تجمع المهنيين السودانيين جزء أساسي من التحالف لكنها قالت إنه لم يتم إعلان جميع مكونات التحالف لتأكيد مشاركة تجمع المهنيين بصورة رسمية.