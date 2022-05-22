85) متهماً تضبطهم الشرطة في حملاتها المنعية لمحاربة الجريمة ومطاردة عصابات 9 طويلة

الخرطوم: السوداني

واصلت محليات وأقسام شرطة ولاية الخرطوم، أمس السبت، حملاتها المنعية لمحاربة الجريمة ومطاردة وضبط معتادي الإجرام وعصابات 9 طويلة.

وقال مصدر شرطي رفيع لـ(السوداني)، إن الحملات ستتواصل على معاقل الإجرام، وشدد على أن قوات الشرطة السودانية، في تمام الأهبة والجاهزية للردع والقبض على جميع المجرمين الذين يهددون أمن وسلامة المواطنين. وكشف أن حملات أمس أسفرت عن إلقاء القبض على (85) متهماً.

واستطاعت قوة ارتكازات قسم شرطة أمبدة من القبض على متهم قام بنهب موبايل من مواطن بأمبدة الحارة (14) لفة أنقولا. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء عمل الدورية بارتكاز أنقولا الصينية؛ حضر شخصان وأبلغا بأن المتهم الملقب بالسعودي ومعه آخر قاما بنهبهما موبايل سامسونج (A21)، وفوراً تحرّكت القوة معهما وعند الوصول لموقع الحدث وبالبحث تم العثور على المتهم.

وقالت الشرطة انه وأثناء محاولة القبض عليه أشهر المتهم سكيناً، شارعاً في طعن الشرطي بها، وتم إصابته بعيار ناري أسفل كتفه الأيمن، وتم إسعافه للمستشفى بأورنيك (8) جنائي وحجز بها للعلاج والمراقبة، وقام المتحري بزيارته بالمستشفى ووقف على حالته الصحية، وبالتحري معه أقر بالاتهام المنسوب إليه، كما تم القبض على المتهم الثاني، دون في مواجهتهما بلاغ تحت المادة (20/130) والمادة (175) من القانون الجنائي.

على ذات الصعيد، نفذ قسم شرطة بحري شرق، حملة أطواف ليلية بمشاركة مجتمعية واسعة؛ بمربع (8) كافوري شملت الجزء الجنوبي الشرقي من الحد الفاصل بين مربعي (8) و(12) بالتركيز على المنطقة الواقعة جوار المزارع والسكن العشوائي، كما شمل التفتيش المنطقة حول مبنى السلطة القضائية وجوار مسجد الصحابة، تم خلالها القبض على موتر وركشة بدون أوراق ثبوتية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهما.

وأشار إعلام شرطة ولاية الخرطوم، أن حملة القسم تأتي في إطار خطة العمل المنعي وتفعيل إشراك المجتمع في العملية الامنية.

وأسفرت الحملات المنعية بأقسام شرطة محلية أم درمان، عن توقيف (57) متهما وتدوين (103) بلاغات جنائية تحت عدد من مواد القانون الجنائي والقوانين الأخرى. وتمكنت مباحث قسم شرطة أبو سعد شرق من القبض على (7) متهمين بحوزتهم (3) موبايلات وعملة أجنبية كمعروضات. كما تم ضبط عربه كلك مدون بشأنها بلاغ تحت المادة 174 ق ج بقسم شرطة الصناعات بحالة جيدة.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة المهندسين من القبض على متهم وبحوزته مسدس صوتي بدون ترخيص.

وتمكنت إدارة تأمين المعابر معبر 3 الشريان بقطاع أم درمان أثناء تفتيش عربة دفار متجهة من الخرطوم لحلفا القديمة؛ من العثور على كيس أسود داخله كيس أبيض به مادة صلبة بيضاء، يشتبه انه مخدر، وتم القبض على (2) من المتهمين وفتح بلاغ في مواجهتهما تحت المادة 15 أ مخدرات بقسم شرطة الجنوبي أم درمان.

وقالت الشرطة، إن قوة المعبر 3 الشريان، ضبطت عربة سحاب دفار تحمل عربة بوكس غير مقنن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته بقسم شرطة ابوسعد غرب.

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها قوة مباحث رئاسة شرطة محلية امبدة ومباحث مكافحة المجموعات المتفلتة والأقسام بالمحلية في إطار خطة العمل المنعي، أسفرت عن القبض على (9) متهمين، دونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد (٧٨/٧٧/٦٩) جنائي (١٠٠/٦٨ ـــ ١١٨/ب) إجراءات بأقسام شرطة المحلية.

وتمكّنت مباحث قسم شرطة أمبدة جنوب من استرداد جزء من معروضات بلاغ تحت المواد (٩٣/١٧٥) جنائي المقيد ضد متهمين بالإرشاد، الذي أبلغ فيه الشاكي بتمكن أشخاص بالإرشاد من نهبه مبلغا ماليا قدره (٢١،١٠٠،٠٠٠) جنيه و غوائش ذهبية + ختم ذهب + (٤) سلسل ذهب إضافة لاثنين جلد نمر و(٦٠٠) قطعة جلد ثعبان بأمبدة الحارة (١٧). ومن خلال البحث والمتابعة وجمع المعلومات استطاع فريق المباحث من القبض على (4) متهمين وبحوزتهم (8) جلود نمر كاملة ومبلغ نقدي (٤٧،٠٠٠) جنيه و(٧) موبايلات مختلفة و(٢) عربة و(٢) مسدس 9 مل مطاطي، وضعت كمعروضات للبلاغ، وبالتحري مع المتهمين أقروا بالاتهام المنسوب إليهم وأرشدوا على بقية المتهمين؛ جارٍ البحث عنهم وفتح البلاغ في مواجهتهم لتقديمهم للمحاكمة.

وفي ذات السياق، استطاعت مباحث رئاسة شرطة محلية أمبدة من استرداد مسروقات بلاغ تحت المادة (١٧٤) جنائي المقيد ضد مجهول بقسم شرطة سوق ليبيا الذي أبلغ فيه المُبلِّغ بأن مجهولاً قد تمكن من سرقته أدوات كهربائية ومنزلية من داخل منزله بأمبدة الحارة ٢٦، ومن خلال البحث تم القبض على (2) من المتهمين وبحوزتهما المسروقات، تم فتح البلاغ في مواجهتهما تحت المادة (174) جنائي.