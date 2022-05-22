حازم يدافع عن رؤية مجلسه بشأن فريق الكرة

الخرطوم : السوداني

قلل رئيس المريخ حازم مصطفى من تأثيرات الفراغ في بعض المناصب بالجهاز الفني ووفقًا لما تحصلت عليه ( السوداني) فإن رئيس المريخ دخل في نقاش عبر أحد القروبات المريخية الشهيرة مؤكدًا بأن النتائج الأخيرة التي حققها الفريق ليست مرضية وأنها السبب الرئيسي وراء اتخاذ قرار بالخصم المباشر من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية لمدة شهر كما أكد بأن الحديث عن عدم وجود معد بدني أو ما شابه ذلك لا يعتبر سببًا أو مؤشرًا لما تحقق من نتائج لافتًا النظر إلى أن هناك أندية أخرى تعاني بشدة وبالرغم من ذلك تحقق نتائج إيجابية ولم يقابل حديث رئيس المريخ حازم مصطفى بالقبول لدى عدد من أعضاء القروب المريخي الذين طالبوا الرجل بأن يكون على قدر المسؤولية وأن يعمل على معالجة الأخطاء التي تحدث من قبل إدارة النادي تجاه الفريق الأول لكرة القدم .. يشار إلى أن رئيس المريخ يوجد بعدد من قروبات ومواقع التواصل الاجتماعي كما أنه يملك صفحة نشطة في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).