القائد العام للجيش يتفقّد مركز امتحانات مدرسة المدرعات للأساس ويزور سلاح المدرعات

الخرطوم: السوداني

زار رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يرافقه اللواء الركن أحمد صالح عبود قائد سلاح المدرعات صباح اليوم، مركز امتحانات شهادة مرحلة الأساس بمدرسة سلاح المدرعات الأساسية للبنين بالشجرة، متفقداً الطلاب الممتحنين ومستفسرًا حول أدائهم للامتحانات في يومها الأول – وفقاً لما أورده الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة.

ووقف البرهان على تجهيزات المركز، ووجّه بتوفير كافة احتياجاته، وثمّن دور وزارة التربية والتعليم والمعلمين ومثابرتهم على أداء الرسالة التعليمية، بالرغم من التعقيدات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة.

يُذكر أن مركز امتحانات سلاح المدرعات بالشجرة يضم مدارس الحماداب واللاماب والعزوزاب الأساسية للبنين.

وفي صعيد متصل، تفقد البرهان مدرسة سلاح المدرعات الثانوية للبنات، ووقف على احتياجاتها ووجّه بتوفيرها على الفور.

من جهة أخرى، قام القائد العام بمعاودة الملازم (م) أحمد محمد حسن الجعلي بمنزله بقشلاق سلاح المدرعات، مطمئناً على صحته.

وفي ختام زيارته، تفقد البرهان سلاح المدرعات، حيث أشاد بمستوى أداء الأفراد والمعدات.