الميلان بطلًا للدوري الإيطالي بعد غياب 11 عامًا

ميلان: وكالات

توج نادي ميلان بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب منذ عام موسم 2010-2011، بعدما تفوق على ساسولو بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ونجح أوليفير جيرو في تسجيل الهدفين الأول والثاني لميلان في الدقيقتين 17 و32 على التوالي، قبل أن يضيف فرانك كيسي الهدف الثالث في الدقيقة 36.

وفي نفس التوقيت، حقق إنتر ميلان فوزًا على سامبدوريا بثلاثة أهداف نظيفة، لكنها لم تكن كافية لتحقيق الفريق للقب في ظل انتصار ميلان على ساسولو.

ورفع ميلان رصيده إلى 86 نقطة متربعًا على صدارة ترتيب الدوري، أمام إنتر الذي حل وصيفًا برصيد 84 نقطة، ثم نابولي ثالثًا برصيد 79 نقطة، ويوفنتوس في المرتبة الرابعة برصيد 70 نقطة.

وجاء انتصار ميلان ليضيف للفريق اللقب الـ19 له في سجل التتويجات بالدوري الإيطالي، ليتساوى مع إنتر ميلان، خلف يوفينتوس المتربع على صدارة لائحة الشرف برصيد 36 بطولة.

وغاب ميلان عن التتويج خلال السنوات الماضية، حيث توج يوفنتوس بتسع ألقاب متتالية، قبل أن يقطع إنتر السلسلة بالتتويج في الموسم الماضي، ومن ثم الروسونيري في الموسم الحالي.