لجنة لمراجعة وحل مشكلات الاستخدام الخارجي

الخرطوم : السوداني

قررت مكاتب الاستخدام الخارجي، في اجتماع موسع بمقر المجلس السوداني للمنظمات الطوعية (اسكوفا) ، تشكيل لجنة لمراجعة وحل مشكلات التي تواجه المكاتب الخاصة بالاستخدام الخارجي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

وامتدح الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من (٢٠٠) عضو تعاون سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم والقنصلية السعودية مع هذه المكاتب في سبيل القيام بدورها المنوط بها.

واكد الاجتماع على أهمية التنسيق والتعاون مع وزارتي الخارجية، والعمل والإصلاح الإداري، والغرفة التجارية، واللجنة التسييرية لشعبة الاستخدام الخارجي في السودان.