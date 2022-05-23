الدفع بمقترح للسيادي لتكوين مجلس شورى من الشيوخ والعلماء

الخرطوم : السوداني

أعلنت مبادررة الاستغفار والصلاة على النبي محمد (ص) الدفع بمقترح لمجلس السيادة، لتكوين مجلس شورى من الشيوخ والعلماء.

قال رئيس المبادرة، الشيخ أبوبكر عبد الله، إن السودان منذ العام 2013 ظل يتعرض لهجوم شرس من قبل الأعداء، ولكن بدعوات الصالحين، صرف الله تعالى الأذي وحفظ السودان وشعبه الطيب، وتابع: “هناك أيادٍ خبيثة تعبث بالبلاد، ولا تريد للسودان أن يعيش في أمن وسلام، وتسعى جاهدة لتفكيك مجتمعه المتمسك بدين الأسلام”. وأشار إلى أن التمسك بحبل الله هو المخرج والسبيل للوصول إلى السلام المجتمعي والحافظ على قيمه الدينية .