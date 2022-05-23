اتجاه لشراكة بين اتحاد الغرف التجارية والأسواق الحرة

الخرطوم: ابتهاج متوكل

أمن اجتماع مشترك، بين اتحاد الغرف التجارية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، على أهمية التعاون والتنسيق بين الطرفين، بما يخدم قضايا دعم الاقتصاد الوطني، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة.

وناقش الاجتماع، وضع خارطة طريق للتنفيذ وتنشيط عملية الانفتاح على العالم الخارجي، عبر المناطق الحرة بما توفره من مزايا كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب والمحليين معاً، بجانب التأكيد على أهمية مساهمة الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، فى إنشاء مناطق حرة جديدة وتأهيل الموجودة بالولايات، وربطها بمناطق الإنتاج لتسهيل الصادر وتأهيل البنية التحتية . وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، نادر الهلالي، ضرورة التعاون والتنسيق بين الجانبين، خلال الفترة القادمة، وقال إن هنالك كثافة سكانية لدول الكوميسا، وأنه لابد من الاستفادة منها، عبر حركة التجارة والمناطق الحرة، لافتاً إلى أنها تلعب هذا الدور الطليعي في خدمة الاقتصاد.

وشددت الأمين العام للاتحاد، وفاق صلاح عبد العال، على أهمية وجود المناطق الحرة بالقرب من مناطق الإنتاج، لتسهيل عملية الصادر، داعية لتكوين آلية ولجنة مشتركة مع الأسواق الحرة.

وقال مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة، الفاتح عوض، إن المناطق الحرة لديها عدد من التشريعات والمزايا التي تخدم الاقتصاد، وعلاقات تجارية متميزة مع العالم الخارجي، وأوروبا وأمريكا، يمكن تسخيرها لخدمة الاقتصاد بما يمكن من زيادة حجم التبادل التجاري مع العالم عبر المناطق الحرة.

وأشار أمين مال الاتحاد، إبراهيم أبوبكر الصديق، لأهمية معالجة المعوقات والمشاكل التي تواجه عملية الانفتاح على العالم، بالتنسيق مع الأسواق الحرة، داعياً لدور أكبر للشركة خلال فعاليات مؤتمر الصادرات المرتقب .