السكة حديد تكشف عن حل لسرقة وتفكيك معدات الخطوط

الخرطوم : إبتهاج متوكل

شارك السودان في معرض ومؤتمر السكك الحديدية للشرق الأوسط في مدينة أبوظبي مؤخراً بدعوة من وزارة البني التحتية والطاقة واتحاد القطارات

وقال مدير السكك الحديدية، وليد أحمد، في تصريح صحافي أمس، إن الهيئة عقدت اجتماعات عدة مع (7) شركات وبيوتات خبرة عالمية ومتخصصة وشركات ألمانية حول الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة، لافتاً لاجتماع خاص مع مندوب شركة قسمر الفرنسية المختصة في معدات الخطوط وتم التباحث حول إرسال الإسبيرات المطلوبة للصيانة وتأهيل الموجودة وتم الوقوف على مشكلة المثبتات والمسامير التي تم سرقتها وتفكيكها، منوهاً لوجود نموذج عملي من ناحية هندسية لا يمكن حلها وتفكيكها إلا بمفتاح خاص لا يمتلكه أي شخص مما يحد من مشكلة السرقات تكون نموذجاً مفيداً للمشروعات المستقبلية والصيانة، وأفاد أن الهيئة ستقوم بدراسة الأمر مع الإدارة الفنية للخطوط والتواصل مع الشركة المعنية بالأمر .