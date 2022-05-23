مدير التعليم الخاص لـ(السُّوداني): تأخير نتيجة تلميذات مدرسة المواهب لأسباب تقنية

الخُرطوم: اليسع أحمد

قال مُدير التعليم الخاص بمحلية بحري الأستاذ، خالد سعيد، إنّ تأخير نتيجة تلميذات مدرسة المواهب الابتدائية الخاصة يعود لأسباب تقنية.

وأوضح خالد لـ(السُّوداني) أنّ إدارة التعليم الخاص بمحلية بحري كوّنت لجنة لتصحيح ورصد درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة النهائية خلال المؤتمر الصحفي.

وأشار إلى أنّ المسؤول عن “كود نتيجة تلميذات مدرسة المواهب” بإدارة التعليم الخاص بالمحلية أحد أعضاء اللّجنة المُكوّنة، تغيّب لظرف طارئ تزامناً مع إعلان النتيجة، الأمر الذي أحدث ربكةً لأولياء أمور الطلاب وإدارة مدرسة المواهب عند مُطالبتهم بكشوفات النتيجة عقب إعلانها خلال المؤتمر الصحفي.

وأكّد تَسلُّم المدرسة كشوفات النتيجة وتوزيعها للتلميذات صباح اليوم الاثنين.