سقوط (7) قتلى وتأزُّم الأوضاع الأمنية بغرب كُردفان

الخُرطوم: اليسع أحمد

كشف نائب والي ولاية غرب كُردفان آدم كرشوم، عن تأزُّم الأوضاع الأمنية بمنطقة “برباش” التي تقع بين محليتي النهود وغبيش بولاية غرب كُردفان، إثر الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة منذ أمس الأول السبت والتي استمرت حتى صباح اليوم الاثنين.

وقال كرشوم لـ (السُّوداني): لاتوجد أسبابٌ موضوعيةٌ للاقتتال القبلي الذي تشهده المنطقة، وإنما بين المكونين مشاكل (قديمة) تتجدد مع الاحتكاكات بينهما.

ونبّه إلى أنّ إحصائية القتلى بين المكونين حتى صباح اليوم بلغت (7) قتلى، بينما لا توجد إحصائية لعدد الجرحى.

وكشف عن حشود قبلية (فَزَعْ) للمكونين بمنطقة “برباش” منذ صباح اليوم تهيئة للاقتتال والمواجهة عند قدوم طرف نحو الآخر.

وناشد كرشوم، الحكومة المركزية بالتّدخل العاجل وإرسال قوات إضافية للولاية في أقرب وقت ممكن للسيطرة على الأوضاع الأمنية بالولاية.

مُشيراً إلى أنّ القوات النظامية بالولاية غير كافية لتغطية منطقة النزاع وحقول البترول والدُّور الحكومية.