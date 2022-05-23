حميدتي: الدولة حريصة على كشف الحقائق وتطبيق العدالة على مرتكبي أحداث الجنينة وكرينك

الخرطوم: السوداني

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، حرص الدولة على الوصول للحقائق بشكل شفّاف وواضح، وتطبيق العدالة على مرتكبي الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة ومعسكر كرينك أواخر أبريل الماضي.

ودعا حميدتي، خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان د. رفعت ميرغني عباس الأمين، إلى الإسراع في رفع التقرير الخاص عن الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة ومعسكر كرينك، بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها المفوضية للولاية ووقوفها على حقيقة الأوضاع ميدانياً.

وقال د. رفعت ميرغني في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرّق للتدابير التي اتخذتها الدولة بالتنسيق مع حكومة ولاية غرب دارفور، والتي ساهمت كثيراً في تهدئة الأوضاع وتحسن الوضع الإنساني والأمني بالولاية.

وأشار الى أنه اطلع نائب رئيس مجلس السيادة، على عددٍ من القضايا المتصلة بحقوق الإنسان في السودان، إلى جانب نتائج زيارة المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى كل من الجنينة وكرينك وتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها الولاية مُؤخّراً.