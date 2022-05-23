لقاءٌ بين وزيري الخارجية والداخلية يبحث قضايا السودانيين العاملين بالخارج

الخرطوم: السوداني

التقى وزير الخارجية المكلف، السفير علي الصادق، بمكتبه، بوزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة، عنان حامد، بحضور رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق شرطة موسى شره، ومدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة واللواء معاوية جعفر.

وقال إعلام الشرطة، إن اللقاء استعرض القضايا الخاصة بجوازات السودانيين العاملين بالخارج، والعمل على تذليلها وفق الخُطط الموضوعة، خاصةً تسهيل وصولها للسفارات في زمنها المحدد، فيما تم الاتفاق على تذليل كافة العقبات وتنفيذها بالسرعة المطلوبة.