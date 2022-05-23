“يونيتامس”: عدم تجديد السُّلطات السُّودانية لتأشيرة إقامة روزاليند مارسدن قرارٌ مُؤسفٌ

الخرطوم: السوداني

قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية، إن رفض السلطات السودانية تجديد تأشيرة إقامة مستشارة الأمم المتحدة في السودان، روزاليند مارسدن، أمرٌ مُؤسفٌ.

وأوضحت البعثة في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسمها اليوم الاثنين، أن القرارٌ مُؤسفٌ، خاصةً بالنظر لطلب السلطات السودانية من “يونيتامس” وشركائها مؤخراً بتكريس المزيد من الاهتمام لدعم بناء السلام وحشد الموارد للعديد من الأنشطة ذات الأولوية.

وأوضحت أن مارسدن هي إحدى كبار الخبراء الذين عملوا مع فريق الأمم المتحدة في السودان وظلّت تعمل كأحد كبار مُستشاري الأمم المتحدة في السودان منذ يوليو 2021.

وأضافت: “وبصفتها سابقة الذكر، قدّمت الدعم لسلسلة من دراسات التقييم المُتكاملة حول بناء السلام، والتي تهدف إلى مساعدة وكالات الأمم المتحدة وشركائها على تصميم وتحديد أولويات واحتياجات الدعم على مُستوى الولايات وتنفيذ ومُراقبة اتفاق جوبا للسلام”، وتابعت: “وقد كنا في غاية الامتنان للمُساهمات التي قدمتها السيدة روزاليند لدعم هذه الأنشطة، نظرًا لمعرفتها العميقة بالسودان والشبكات الدولية الفعالة. وهي سفيرة بريطانية سابقة وممثلة خاصة سابقة للاتحاد الأوروبي في السودان”.