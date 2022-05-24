عبد الماجد عبد الحميد يكتب عن خروج أمين الحركة الإسلامية (كرتي) للحديث العلني

• الأستاذ الإعلامي الطاهر حسن التوم سيقدم لقواعد الإسلاميين قبل قياداتهم، خدمة نوعية لا تُقدّر بثمن، وذلك من خلال حواره المرتقب يوم غد الأربعاء على قناة طيبة الفضائية مع علي كرتي أمين الحركة الإسلامية المكلف.. كرتي سيتحدث لأول مرة (صوتاً وصورة) منذ سقوط الإنقاذ، حيث ظل الرجل مختفياً عن الأنظار ويلتقي أعوانه وأنصاره وفق تدابير واحترازات أمنية مشددة.

• غياب علي كرتي عن الظهور الإعلامي أضفى على شخصيته قدراً كبيراً من الغموض انسحب على المشهد الداخلي للإسلاميين، خاصة وإن الرجل يتحكّم في المنطقة الفاصلة بين المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من جهة، ويؤثر تأثيراً واضحاً في اتجاه بوصلة الوطني والحركة في تعاملهما مع المنظومة العسكرية والأمنية التي تتحكّم في مفاصل الدولة ودولاب الحكم بعد سقوط الإنقاذ.

• خروج علي كرتي للحديث العلني، سيزيح كثيراً من الأسئلة العالقة في أوساط القيادات النوعية الفاعلة في أوساط الإسلاميين.. وسيمنح الذين يخشون مخالفته وانتقاده قدراً من الشجاعة ليفعلوا ذلك ليس من باب المخالفة فقط، ولكن لصالح مسيرة العمل الوطني والإسلامي التي لا تتوقف على جهد رجلٍ واحد مهما كانت قدراته.

• شكراً جزيلاً للطاهر حسن التوم والذي سيمنحنا مساحة أخرى لنعرف كيف سيدير الإسلاميون أمورهم التي صارت معلقة بيد مجموعة كرتي.

• سنعود للحديث بعد متابعة حوار نتوقع أن تكون أسئلته وإجاباته مباشرة (حتى تكتمل الصورة).. وليس حواراً للعلاقات العامة!!