القوات المشتركة تُواصل حملاتها المنعية وتُلاحق مُعتادي الإجرام وتضبط (267) متهماً ومتهمة خلال (24) ساعة

الخرطوم: السوداني

واصلت القوات المشتركة وشرطة ولاية الخرطوم، اليوم، حملاتها المنعية ومُلاحقاتها لمُعتادي الإجرام. وتمكنت إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم فرعية بحري من استرداد مسروقات بلاغ تحت المادة ١٧٤ من القانون الجنائي بقسم شرطة بحري شرق تمثلت في سرقة مصوغات ذهبيه تقدر قيمتها بحوالي (68.4) مليون جنيه من منزل بحي كافوري مربع 4.

وأوضح العميد شرطة مزمل عبد المجيد احمد مدير إدارة المباحث الجنائية في تصريح لإعلام الشرطة، أنه وفي إطار تسديد البلاغات الجنائية بالإدارة وفور تلقي البلاغ لفرعية مباحث بحري يفيد بدخول متهمات بالإرشاد لمنزل الشاكية بكافوري وقمن بسرقتها مصوغات ذهبية عبارة عن (10) غوائش كبيرة و(10) خواتم و(3) غوائش صغيرة، إضافةً لطقم إسورة وسلسل ودلاية وزوج حلق ذهبي، فضلاً عن (2) حباسة ذهبية، تم تكوين فريق بحثي للمتابعة والذي باشر مهامه بالتحرك في البحث والتقصي ومتابعة المعلومات، حيث تمكن من إلقاء القبض على (2) من عاملات المنازل، وبالتحري الميداني أقرتا بالسرقة وتم تسجيل اعترافات قضائية للمهتمتين وبإرشادهما تم القبض على (3) من مستلمي المال المسروق، ومن خلال التحريات اعترفوا باستلامهم جزءاً من المسروقات حيث تم ضبط زوج حلق ذهبي وسبيكة ذهبية زنة (100) جرام تم تصنيعها من المسروقات، ويجرى التحري مع المتهمتين للقبض على بقية المتهمين واسترداد بقية المسروقات.

ونفذ قسم البقعة بإدارة الشرطة المجتمعية، حملة مسائية بدائرة الاختصاص أسفرت القبض على (13) متهماً تم فتح بلاغات لعدد (7) متهمين تحت المادة ٧٩ ق ج و(5) متهمين تحت المادة ٧٨ ق ج ومتهم تحت المادة ٢٠أ مخدرات وضبط ١٥ قارورة كريستال كبيرة من الخمور البلدية وقطعة حشيش.

وبقسم شرق النيل، أسفرت الحملة بالاختصاص عن القبض على (5) متهمين تحت المادتين (٧٩-٧٨) ق ج و(4) متهمين تحت المادة ٦ المرسوم الولائي لسنة ٢٠٢٢م.

ونفّذت إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة ولاية الخرطوم، (19) حملة منعية بأقسامها المختلفة أسفرت عن توقيف (108) متهمين وفتح (٩٦) بلاغاً تحت المادتين (٧٨-٧٩) جنائي والمادة ٢٠أ مخدرات والمادة ٨٣ صيدلة وسموم، كما تم استكتاب تعهدات شخصية لعدد (٥) من المتهمين وضبط كميات من المعروضات وإراقة كمية من الخمور البلدية.

كما تمكنت مباحث قسم شرطة الفتح 1 من القبض على متهم قام بمعاونة آخرين بنهب موبايل من مواطن بالفتح 1، وتعود تفاصيل الضبطية إلى ورود بلاغ للقسم يفيد فيه الشاكي بموجب عريضة من النيابة بأن متهمين بإرشاده قد تمكنا من نهبه هاتف آيفون ومبلغا وقدره (800) الف جنيه سوداني، وكان ذلك بالفتح 1 مربع ١٦ ، وأشار الشاكي إلى أنه أثناء حضوره من صابرين للفتح 2 وعند توقف الحافلة بإحدى المحطات ركب 6 أشخاص وعند قربهم للمطب بالشارع بمربع 16 أشار المتهمون للكمساري بغرض النزول وقام أحدهم بخطف الهاتف ولاذوا جميعهم بالفرار، وقام الشاكي وبعض من الركاب بمطاردة المتهمين ولم يتمكنوا من القبض عليهم، وفور تلقي البلاغ تحرّكت قوة من مباحث القسم وبالبحث الدقيق تم القبض على (2) من المتهمين وتم التعرف عليهما بواسطة الشهود، يجري التحري توطئة لفتح البلاغ في مواجهتهما.

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها قوة مباحث رئاسة شرطة المحلية ومباحث مكافحة المجموعات المتفلتة، والأقسام بالمحلية في إطار خطة العمل المنعي أسفرت عن القبض على (29) متهماً دونت في مواجهتهم بلاغات تحت المواد (٩٩/٩٣/٧٨/٧٧/٦٩) جنائي و(١٠٠/٦٨) إجراءات بأقسام شرطة المحلية.

يُذكر أن القوات المشتركة نفذت أمس، حملة كبرى جنوب الخرطوم واسعة النطاق ضمن عمليات الأمن الداخلي، استهدفت بها منطقه أنقولا جنوبي الخرطوم، أسفرت عن توقيف عدد من المتهمين بينهم معتادو إجرام، وضبط عدد من المعروضات ممثلة في كميات كبيرة من الحشيش وأسلحة بيضاء ومسدسات ومواتر وركشات، فضلاً عن مداهمة مصانع الخمور وضبط كميات كبيرة من الخمور البلدية وأدوات التصنيع.

وأكد والي ولاية الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة، استمرار الحملات المشتركة لدك أوكار الجريمة ومحاربة الظواهر السالبة لكي ينعم مواطن الولاية بالأمن والأمان والاستقرار وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، مشيراً إلى أن الحملة نالت رضاء المواطنين بالولاية.

وتمكنت قوة المعبر 1 جبل أولياء من القبض على متهم وبحوزته (٢٥) جركانة زيت طعام كبيرة بدون ديباجة او علامة تجارية تنبعث منها رائحة، تم فتح بلاغ في مواجهته تحت المادة ٨٣ من القانون الجنائي غش الأطعمة والتعامل بها بقسم شرطة جبل أولياء.

وقال إعلام الشرطة، إنّ قوة المعبر 9 الرويان قطاع ام درمان، تحركت لمنطقة الاندرابة التي تبعد 30 كيلو من المعبر ️بناءً على بلاغ من احد المواطنين يفيد خلاله بوجود عربة بالقرب من نقطة المرور اشتعلت فيها النيران، وفور تلقي البلاغ تحركت قوة من المعبر لموقع الحدث وبمعاينة العربه تبين انها عربة صالون سنتافي بلون رمادي يقدر انها تحمل حوالي جوال ونصف حشيش احترقت تماماً، تم اخذ عينات من الحشيش بواسطة شرطة مكافحة المخدرات بولاية شمال كردفان وتسليم البلاغ بحكم الاختصاص، لتكملة اجراءات فتح البلاغ بقسم شرطة الإندرابة بولاية شمال كردفان.

من جانبها، نفّذت إدارة الشرطة المجتمعية بولاية الخرطوم، (17) حملة منعية بأقسامها المختلفة، أسفرت عن توقيف (78) متهماً وفتح (69) بلاغاً تحت المادتين (٧٨-٧٩) جنائي والمادة 20أ مخدرات والمادة 83 صيدلة وسموم.

وتمكنت شرطة قسم سوبا غرب من القبض على متهم قام بالشروع في نهب أحد المواطنين بمشاركة آخرين مستقلين ركشة وأسلحة بيضاء بسوبا الحلة. وتم القبض على المتهم بعد مطاردة للركشة بدأت من سوبا الحلة، وعند جسر سوبا قفز المتهم من داخل الركشة ولاحقه الشاكي وأهل الحي حتى تمكّنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته على ساطور ومرايا لعربة، تم فتح بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة (٢٠/١٧٥) من القانون الجنائي. كما تم فتح بلاغ منفصل ضد الشاكي تحت المادة ١٣٠ ق. ج لإطلاق أعيرة نارية أدت إلى وفاة أحد الجناة أثناء المُطاردة، تم تكوين فريق من مباحث القسم بغرض القبض على بقية الجناة.

وأسفرت نتائج الارتكازات والأطواف الليلية لشرطة محلية أم درمان عن توقيف (3) متهمين يقودون موترا بدون لوحات، دُوِّن في مواجهتهم بلاغ تحت ٨أ، وتم القبض على متهم آخر يقود موتراً بدون لوحات تحت المادة (٦٨/١٠٠) من القانون الجنائى بقسم شرطة الصالحة والقبض على متهم وبحوزته قندول حشيش فُتحت في مواجهته بلاغ تحت المادة ١٥أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

ونفّذ قسم شرطة الحتانة، حملة مشتركة لإزاله الظواهر السالبة والسكن العشوائي بحي الدرجة والحارة ٣٠ الثورة حوالي الساعة الثانية ظهراً، بقيادة رئيس قسم الحتانة وإشراف مدير شرطة المحلية. واستهدفت الحملة السكن العشوائي والظواهر السالبة بصينية المنارة وموقف السوق العربي، أسفرت عن القبض على (9) متهمين تحت المادة ٦٩/٧٧ جنائي والقبض على متهم تحت المادة ٧٨ جنائي وإزالة (32) راكوبة عشوائية و(3) اكشاك وإزالة (2) مظلة.

وتمكّنت مباحث شرطة محلية بحري من تسديد البلاغ تحت المادة ١٧٤ ق ج بقسم شرطة المدينة وضبط جزء من المسروقات الممثلة في مبلغ (١،٥٠٠) ريال سعودي وموبايل ومبلغ (١٣،٠٠٠) جنيه سوداني.

وقال إعلام الشرطة ان تكثيف أعمال البحث وجمع المعلومات وتفعيل المصادر عبر فريق المباحث اسفر عن القبض على متهم وبحوزته الموبايل وبالتحري معه ارشد على (٣) متهمين آخرين ضبط مبلغ (١.٥٠٠) ريال بحوزة احدهم، جارٍ التحري لاسترداد المبلغ المتبقي.

وتمكّنت شُعبة مباحث محلية أمبدة من القبض على اخطر معتادي جرائم الابتزاز وانتحال الشخصية والنهب، حيث تم القبض عليه جوار طلمبة النيل أثناء انتحاله لصفة الموظف العام على أحد المواطنين في محاولة لاصطياده، تم اقتياده للقسم بواسطة فريق المباحث، ودُوِّن في مواجهته بلاغ تحت المادة (٩٣) جنائي بقسم شرطة سوق ليبيا.