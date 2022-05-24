عاجل (السوداني)… مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة: الفريق أول البرهان أخطر فولكر بالسعي إلى توحيد المُبادرات والتوصُّل إلى توافق وطني ذي معنى بهدف تكوين حكومة مدنية، وفي هذه الحالة فإنه سيسلم السلطة إلى تلك الحكومة