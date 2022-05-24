عاجل (السوداني)… مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة: الفريق أول البرهان أخطر فولكر بالسعي إلى توحيد المُبادرات والتوصُّل إلى توافق وطني ذي معنى بهدف تكوين حكومة مدنية، وفي هذه الحالة فإنه سيسلم السلطة إلى تلك الحكومة

عاجل (السوداني)… مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة: الفريق أول البرهان أخطر فولكر بالسعي إلى توحيد المُبادرات والتوصُّل إلى توافق وطني ذي معنى بهدف تكوين حكومة مدنية، وفي هذه الحالة فإنه سيسلم السلطة إلى تلك الحكومة أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani Last updated 24 مايو, 2022 7:41 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)