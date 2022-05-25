بيان من صندوق الإمدادات الطبية حول إبادة أدوية منتهية الصلاحية

الخرطوم: السوداني

أصدر الصندوق القومي للإمدادات الطبية بياناً توضيحياً حول ما أثيرعن إبادة الأدوية منتهية الصلاحية .

وأكد الصندوق أن الأدوية والمستهلكات والألبان التي تمت إبادتها، وهي عبارة عن منح تم تقديمها للسودان من بعض الدول إبان الظروف الصحية التي مرت بها البلاد، وهذه الأدوية رفضت من قبل المجلس القومي للأدوية والسموم، وهو الجهة المختصة .

وقطع الصندوق بأن هذه الأدوية أبيدت وفق اللوائح والإجراءات الروتينية عبر لجنة مكونة من المراجعة الداخلية، والأمن الاقتصادي، والإمدادات الطبية، ومحلية الخرطوم، وبموافقة المجلس القومي للأدوية والسموم، وأشار إلى أن بعض الأصناف قد وصلت ضمن المنحة وهي منتهي الصلاحية.

وأكد أن الإبادة تمت عند السابعة صباحاً، وليس كما ذكر أنها تمت ليلاً، مؤكداً أن الإمدادات لديها جميع المستندات التي تؤكد ما أشارت إليه في هذا البيان. ونوهت الإمدادات الطبية إلى أن إبادة الأدوية منتهية الصلاحية هو عمل روتيني يتم وفق الأسس المتبعة في حالة أي إبادة، وأن جميع العمليات تتم بكل الطرق القانونية، وأنها لا تتواني في اتخاذ أي تدابير تحفظ للمؤسسة قدسيتها ومهنيتها.