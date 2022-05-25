اختيار الفيلم السوداني (إبرة وخيط) لمهرجان سينمائي عالمي

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

تم اختيار فيلم (إبرة وخيط) للمنافسة داخل المسابقة الرئيسية لمهرجان سينمائي عالمي في مدينة (باليرمو) جنوب إيطاليا ومهرجان الرافدين السينمائي.

من جانبه كشف مخرج الفيلم، ناصر يوسف، لـ(كوكتيل)ـ عن الأحداث التي يدور حولها الفيلم : (يتناول الفيلم قضية تزويج القاصرات والمعاناة الجسدية والنفسية لهؤلاء الطفلات، هو صرخة في وادي الصمت ضد تزويج القاصرات، نقول من خلاله دعوهن يكملن اللعب ويعشن طفولتهن كما يجب).

الفيلم سيناريو وإنتاج وإخراج ناصر يرسف، بطولة الفنانة القديرة فائزة عمسيب، مشاركة البطولة الطفلة الفنانة هندا كمال نعيم سعد، وإيهاب محمود.

تمثيل الممثلة الراحلة مشاعر سيف، مشاركة تمثيل أهالي منطقة السروراب الكواهلة.

مدير التصوير عاصم خلف الله

تصوير الواثق (ثقة)، الموسيقى التصويرية إيهاب جعفر، د. عاصم الطيب قرشي، مونتاج محمد الحسن بارما