الخطوط الجوية القطرية تعلن أخباراً هامة لجمهور كرة القدم بالخليج العربي 

الدوحة: السوداني

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، انها ستكشف أخبارا مهمة، ليل الخميس القادم، لجمهور كره القدم بالخليج العربي.

ومن المتوقع أن تطرح الخطوط القطرية عروضاً خاصة وتخفيضات تشجيعية كبيرة لحضور مباريات كأس العالم قطر للجمهور الخليجي، وبالأخص تذاكر الطيران على متن أسطول القطرية.

وتعتبر العاصمة القطرية الدوحة؛ إحدى أغنى المدن في العالم اليوم، وقد تستفيد بشكل كبير من بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة. وقال مارك دروش، نائب الرئيس الأول لإدارة الإيرادات والتحالفات والإستراتيجية في الخطوط الجوية القطرية، في مقابلة سابقة أجريت معه، إن السيناريوهات المختلفة لمدينة الدوحة التي تتحول مع كأس العالم قد تم الظر فيها بدقةٍ.

ووفقًا لدروش، فإن زيادة القدرة الاستيعابية لمطار حمد الدولي لن تلبي متطلبات بطولة كأس العالم فحسب، بل ستساعد أيضًا في تلبية متطلبات ما بعد كأس العالم. يعتقد دروش أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لديها إمكانات هائلة لوضع الدوحة على الساحة العالمية والتي من شأنها أن تغذي نمو قطر قريباً.

ومن أهم الأشياء الرئيسية التي تركز عليها قطر هو توفير تجربة سفر سلسة. الفكرة هي توفير تجربة سفر خالية من المتاعب للمسافرين الذين سيأتون إلى البلاد لمشاهدة بطولة كأس العالم.

وفقًا لمارك دروش، تتلقى الخطوط الجوية القطرية بالفعل الكثير من طلبات الحصول على مقاعد من جميع أنحاء العالم وتعمل الشركة بلا كلل لتلبية المطالب المتميزة.

أكبر مسابقة لكرة القدم في العالم على الأرض، بطولة كأس العالم “فيفا” قطر 2022 لا تفصلنا عنه الآن سوى أشهر قليلة. والاستعدادات للأحداث جارية على قدم وساق. بينما تجري فيه مشاريع البنية التحتية الكبرى في الدولة المضيفة من أجل تلبية متطلبات المكان والإقامة خلال الحدث، تقوم الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي أيضًا بأعمال تحضيرية لتلبية متطلبات السفر العالية.