حرق قرية “المسبّعات” ومقتل 7 أشخاص في اشتباكات قبلية بغرب كردفان

الخُرطوم: اليسع أحمد

كشف المُدير التنفيذي لمحلية النهود بولاية غرب كُردفان، محمد عيسى عبد الله، عن مقتل 7 أشخاص وجرح 4 آخرين في اشتباكات قبلية بقرية “المسبّعات” بمحلية النهود مساء أمس.

وأوضح محمد عيسى لـ(السُّوداني) أنّ مُسلّحين هجموا على قرية “المسبّعات” مُمتطين عدداً من السيارات وأطلقوا أسلحة ثقيلة (دانات) على القرية، مما أدى إلى حرقها بالكامل ومقتل 7 أشخاص وجرح 4 آخرين دون معرفة أسباب الهجوم حتى الآن.

ونبّه إلى نزوح جميع سكان قرية “المسبّعات” إلى القُرى المجاورة بعد حرقها، وكشف عن القبض على أحد المُتهمين في الأحداث وإيداعه حراسة القسم الغربي لشرطة محلية النهود.

وأشار إلى دفن الجثامين الـ7 بمقابر مدينة النهود مساء أمس، ونقل الجرحى الـ4 إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان صباح اليوم لتقلي العلاج.

وأكّد هدوء الأوضاع عقب وصول القوات النظامية للمنطقة..