السيسي: مصر ستظل تسعى جنباً إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية وإيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود

القاهرة: متابعات

أرسل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التهاني لجميع الشعوب الأفريقية، بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا. وقال السيسي في منشور له على صفحته الرسمية على الفيسبوك: “هذا اليوم الذي يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهدٍ جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول قارتنا”.

وأكد السيسي، أن مصر ستظل تسعى جنباً إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة فى إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التى عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها.

وأضاف: “وها نحن اليوم، نخطو خطواتنا الثابتة نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم. فكل عام وشعوب إفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار”.