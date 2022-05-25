بريطانيا: يجب تجديد ولاية (يونيتامس) وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإيقاف العنف ورفع حالة الطوارئ بالسودان

رصد: السوداني

أعلنت بريطانيا، دعمها الكامل؛ لجهود (يونيتامس) من أجل تننفيذ جميع المهام المنوطة بها.

وقال نائب المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، السفير جيمس كاريوكي: “نتطلع إلى العمل مع أعضاء المجلس لتجديد ولايتها في الأسابيع المقبلة”.

وتأسّف السفير جيمس كاريوكي في إحاطة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في السودان، أمس، لعدم إحراز تقدُّم في حل الأزمة السياسية السودانية التي نتجت عن انقلاب 25 أكتوبر. وأضاف: “نشجب مقتل ما يقرب من 100 متظاهر منذ أكتوبر الماضي، ونحث على وقف فوري لأعمال العنف”.

مضيفاً: “نحن ندعم بالكامل الجهود المشتركة التي تبذلها يونيتامس والاتحاد الأفريقي والإيقاد، لتسهيل عملية يقودها السودانيون لحل الأزمة السياسية. لكي تنجح هذه العملية، يحتاج الجيش السوداني إلى إحراز تقدُّم في إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووضع حد للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، ورفع حالة الطوارئ”.

وحثّت بريطانيا في بيانها أمام مجلس الأمن، جميع أصحاب المصلحة من السودانيين على الانخراط بحسن نية في حوار الآلية الثلاثية، وتقديم التسويات اللازمة لتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة. وأضاف السفير كاريوكي: “أود أن أؤكد أن هذا ليس شأنًا يخص النخب السياسية في السودان فقط. سيكون التقدم السياسي حيوياً في تخفيف الضائقة الاقتصادية والمعاناة الإنسانية للشعب السوداني.. إن استعادة حكومة ذات مصداقية بقيادة مدنية ستخلق الظروف اللازمة للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة واستئناف الدعم الدولي، بما في ذلك الإعفاء من الديون”.

وقال كاريوكي، إن مجلس الأمن التزم بدعم الشعب السوداني في مسيرته نحو الديمقراطية وإنهاء الصراع بعد عقود من سوء الحكم والعنف. وأكد أن بريطانيا؛ أيضاً ستواصل التمسك بهذا الالتزام وتحث على تقديم الدعم الكامل للعملية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، باعتبارها أفضل وسيلة لتحقيق ذلك.