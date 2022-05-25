وقفةٌ احتجاجيةٌ للعاملين بصحة نيالا وتلويح بالإضراب

نيالا: محجوب حسون

نفّذ العاملون بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور، وقفةً احتجاجيةّ أمام بوابة وزارة الصحة، ومن ثَمّ انتقلوا إلى أمام بوابة المستشفى التعليمي نيالا.

ورفع المحتجون، لافتات تُطالب بحقوقهم كاملةً وهم يهتفون (الراتب ضعيف والصحة لازم تقيف.. حقنا كامل ما بنجامل.. والجيش الأبيض لن يُذل ويُهان).

وقالت هنادي علي من تنسيقية الكوادر الطبية، إنهم أعطوا المدير العام لوزارة الصحة (72) ساعة للرد على مذكرتهم، وهي بدورها رفعت المطالب لوزارة المالية والاقتصاد بالولاية والتي لم ترد حتى وقفتهم اليوم، كاشفةً عن تدابير لاحقة ستُتخذ بمشورة الجميع.

فيما أشارت مصادر مطلعة إلى استقرار عدد من الآراء على موقف الإضراب عن العمل، في مقابل أصوات أخرى تُنادي بإعطاء المزيد من الوقت لحل المشاكل قبل اللجوء إلى الإضراب.