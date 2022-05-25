عاجل: حريق هائل يقضي على مئات الطبالي الخاصة بعفش الركاب بميناء سواكن والسلطات تستنفر عربات الدفاع المدني بالموانئ والمطار وموانئ البترول، ومدير الميناء يخشى تمدُّد الحريق لمنطقة تخزين السيارات الواردة ويصف لـ”السوداني” الوضع بالكارثي!

عاجل: حريق هائل يقضي على مئات الطبالي الخاصة بعفش الركاب بميناء سواكن والسلطات تستنفر عربات الدفاع المدني بالموانئ والمطار وموانئ البترول، ومدير الميناء يخشى تمدُّد الحريق لمنطقة تخزين السيارات الواردة ويصف لـ”السوداني” الوضع بالكارثي! أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani Last updated 25 مايو, 2022 5:46 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)