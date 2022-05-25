الهلال العاصمي يجدد عقد لاعبه عبد الروؤف، لثلاث سنوات ونصف

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عاجل: حريق هائل يقضي على مئات الطبالي الخاصة بعفش الركاب بميناء سواكن والسلطات تستنفر عربات الدفاع المدني بالموانئ والمطار وموانئ البترول، ومدير الميناء يخشى تمدُّد الحريق لمنطقة تخزين السيارات الواردة ويصف لـ”السوداني” الوضع بالكارثي!
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عاجل: حريق هائل يقضي على مئات الطبالي الخاصة بعفش الركاب بميناء سواكن والسلطات تستنفر عربات الدفاع المدني بالموانئ والمطار وموانئ البترول، ومدير الميناء يخشى تمدُّد الحريق لمنطقة تخزين السيارات الواردة ويصف لـ”السوداني” الوضع بالكارثي!
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