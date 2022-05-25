الدفاع المدني يحتوي أكبر حريق في ميناء سواكن

بورتسودان: عبد القادر باكاش

احتوت سلطات الدفاع المدني بولاية البحر الأحمر، حريق منطقة التخزين في ميناء سواكن في وقت متأخر من ليلة أمس، بعد اشتعال استمر لسبع ساعات متواصلة؛ قضى على مئات الطبالي وطرود البضائع والمتعلقات الخاصة بالركاب القادمين.

وهرع والي البحر الأحمر بالإنابة فتح الحاج ومدير الموانئ المكلف د. عصام حسابو وقادة الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وتمكنت السلطات من إجلاء الكثير من السيارات والبضائع والآليات واستخدمت فوارغ الحاويات لمحاصرة نطاق الحريق.

وقال مدير ميناء سواكن كابتن بحري طه أحمد مختار لـ(السُّوداني): “أسباب الحريق لم تعرف بعد وسنجري تحقيقا شاملا كاملا عن الواقعة”، وأشاد الوالي بهبة الدفاع المدني ومشاركة العاملين في احتواء الموقفَ.