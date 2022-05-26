فيلم سوداني مشارك بمهرجان (كان) السينمائي ..

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

يشارك الفيلم السوداني (السد) بمهرجان (كان) السينمائي ــ أشهر مهرجان للسينما العالمية، يعكس الفيلم جزءاً من الثقافة السودانية.

تعود تفاصيل الفيلم إلى أنه بالقرب من سد مروي يعمل (ماهر) في مصنع الطوب الذي تغذيه مياه النيل. يقضي أيامه بعيداً عن أحبائه، ووحيداً في عمل مرهق، كل مساء يتجول ماهر سراً في الصحراء لبناء مبنى غامض مصنوع من الطين.

وذات يوم عندما عاد من جبل البركل اختفى المبنى في ظروف غامضة، وسرعان ما تبدأ الأحداث الغريبة في الظهور.

الفيلم من إخراج علي شرتي، تم تصويره بالكامل في السودان