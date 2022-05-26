قالت أرجعتها سنوات للوراء هبة المهندس تعلق علي صورة قديمة جمعتها بالإعلامي الطيب عبد الماجد

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

علقت الإعلامية هبة المهندس على صورة تم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعتها بالإعلامي المعروف الطيب عبد الماجد فترة عملهما بتلفزيون السودان، خلال البرنامج الشهير (مشوار المساء) بقولها: (لاقاني البوست صراحة قعدت كدة مسافة أتأمل الصور، ورجعت كدة كم سنة للوراء، واتذكرت تفاصيل كثيرة، الشيء الجميل في الموضوع أن التفاصيل دي كانت وما زالت بتعني لي الكثير، وأكثر حاجة بالجد بتخليني أحمد ربي كل يوم عليها هي محبة الناس، وأنه لسه الناس بتتذكرني ، (مشوار المساء) رسم باقي مشوار حياتي، أما بالنسبة للرومانسيات اللي كان الناس خاتينها لي أنا والزميل العزيز الطيب عبد الماجد كانت شيئاً طبيعياً لأنه فعلاً كان بينا توافق وتفاهم بين زملاء بحبوا شغلهم وبحبوا يقعدوا بين الناس بالحب ده).