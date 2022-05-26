بعد انتشار شائعة زواجهما موسيقي ينفي زواجه من (فتاة الأستوب)

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

نفى الموزع الموسيقي، إيهاب جعفر، خبر زواجه من (فتاة الاستوب) التي رفعت لافتة بأحد الأستوبات، قبل أيام، طالبة الزواج، وذلك بعد نشر صورة جمعت بينهما بإحدى الحلقات التلفزيونية، مؤكداً أن الخبر الذي تم تداوله مجرد شائعة، وأنه تمت دعوته للحلقة، وبعد انتهاء التسجيل التقط معها صورة تذكارية تم وضعها في الاستوري، ليتم تداولها بكثافة بأنه تزوجها .

مبيناً: (التقيت بـ(فتاة الأستوب) في تسجيل الحلقة، وبعد الانتهاء من التصوير التقطنا صور تذكارية وما تردد من أخبار بزواجي منها عارٍ من الصحة تماماً، لكني أحييها على جرأتها لأنها واعية تعرف ما تريد، وداعم لفكرتها، أتمنى لها التوفيق).