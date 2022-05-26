* المهندس ياسر الجمال، المدير العام للّجنة العليا للمشاريع والإرث: لقد أعلنّا منذ البداية، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، هي بطولة المنطقة بأسرها * ستتيح هذه الرحلات اليومية المباشرة أمام عشاق كرة القدم إمكانية الاستمتاع بتجربة سفر مريحة لمدة 24 ساعة بين الدوحة والكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

الخطوط القطرية تتعاون مع (فلاي دبي والكويتية والعُمانية والسعودية) لتمكين المشجعي من السفر إلى الدوحة لحضور مباريات كأس العالم قطر للسفر والعودة في اليوم ذاته

الدوحة: متابعات (السوداني)

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم، تعاونها مع خطوط (فلاي دبي والخطوط الجوية الكويتية والطيران العُماني والخطوط الجوية السعودية)، لإتاحة الرحلات اليومية المباشرة للذهاب والعودة خلال 24 ساعة من وإلى الدوحة، لحضور المباراة في اليوم ذاته والاستمتاع بتجربة استثنائية، وذلك في إطار التزامها باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط، بوصفها حدثٌ احتفاليّ عربيّ شامل.

وسيتمكّن عشّاق كرة القدم من الكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ من حجز رحلاتهم المباشرة ليوم واحد لحضور المباريات في اليوم ذاته. وتمّ تصميم هذه الخدمة الاستثنائية بهدف تمكين المشجعين من السفر بسلاسة إلى الدوحة ليتمكّنوا من حضور مبارياتهم، والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية التي تتألّق بها دولة قطر احتفالاً بهذه البطولة، وذلك قبل مغادرة الدوحة في اليوم ذاته.

وستنطلق عملية بيع تذاكر المباريات المباشرة للذهاب والعودة في اليوم ذاته بأسعار تنافسية للغاية، وذلك إلى جانب الرحلات المتناوبة من دبي وجدة ومدينة الكويت ومسقط والرياض. ويمكن لمشجعي كرة القدم الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل، وحجز رحلاتهم، زيارة الرابط التالي:

qatarairways.com/MatchDayShuttle

أو يمكنهم زيارة المواقع الإلكترونية لشركات الطيران الخليجية الشريكة. وستضيف الخطوط الجوية القطرية في المستقبل المزيد من رحلات Match Day Shuttle عبر جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إتاحة الرحلات أمام مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم عبر شبكة وجهاتها العالمية.

كما سيحظى المسافرون الذين يقومون بحجز إحدى الرحلات لحضور المباراة والعودة في اليوم ذاته؛ برحلة سلسة تشمل خدمات المواصلات المخصصة للنقل من المطار إلى استاد المباراة وبالعكس.

وسيتمكن المشجعون الذين يحجزون هذه الرحلات، من الوصول إلى الدوحة صباحاً والمغادرة مساءً، دون الحاجة إلى الإقامة الفندقية في الدوحة. وعلاوةً على ذلك، ستتيح سياسة عدم تسجيل الأمتعة عند السفر، إمكانية الوصول والمغادرة من الدوحة بكلّ يُسرٍ وسهولة.

وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “يعتبر نقل مشجعي كرة القدم والشغف المشترك في هذه الرياضة في صميم هذه الشراكة الاستثنائية مع شركات الطيران الخليجية. كما أننا نفتخر بإتاحة هذه الفرصة أمامنا لتوحيد جماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم، واستضافتهم في بلادنا للاستمتاع بنسخة مبهرة من هذه البطولة، مع التعريف بثقافتنا العريقة وضيافتنا الأصيلة. وستكون بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي، الأمر الذي نعتبره فوزاً للمنطقة بأسرها وليس فوزاً لدولة قطر وحدها”.

وأضاف سعادة السيد الباكر: “وبفضل هذه البطولة ستتاح الفرصة أمامنا لتعزيز أعمالنا مع العديد من شركات الطيران الإقليمية في المنطقة. ومن شأن هذا التعاون بين الخطوط الجوية القطرية وخطوط فلاي دبي والخطوط الجوية الكويتية والطيران العُماني والخطوط الجوية العربية السعودية؛ أن يتيح للمسافرين المزيد من المرونة السفر، الأمر الذي سيساهم في دمج ثقافات هذه البلدان معاً، ويمنح مشجعي كرة القدم الفرصة لاستكشاف المزيد من الوجهات في الشرق الأوسط”.

من جانبه قال المهندس ياسر الجمال، المدير العام للّجنة العليا للمشاريع والإرث: “لقد أعلنّا منذ البداية، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، هي بطولة المنطقة بأسرها. ويأتي الإعلان عن خدمة Match Day Shuttle ليجعل من حضور آلاف المشجعين من الشرق الأوسط والعالم العربي لهذه البطولة؛ أمراً في غاية اليُسر والسهولة”.

وأضاف المهندس الجمال: “وستتيح بطاقة المشجعين الرقمية “هيّا – Hayya” رحلة تتسم بالسلاسة أمام مشجعي كرة القدم الذين يحضرون البطولة، مع فرصة حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم ذاته. ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمشجعين من جميع أنحاء المنطقة، للتعبير عن شغفهم بكرة القدم والاستمتاع بضيافتنا العربية الأصيلة. كما أننا نتقدّم بخالص الشكر للخطوط الجوية القطرية وشركائها على تقديم هذا المشروع المتميّز الذي يسهم في استضافة نسخة رائعة لا تُنسى من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022″.

من جهته قال السيد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة الاستثنائية الفريدة مع الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي. وستتيح هذه الشراكة أمامنا إمكانية الترحيب بالمزيد من مشجعي كرة القدم والزوار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بتجربة غنية لكرم الضيافة الأصيل والثقافة العريقة التي تتمتّع بها منطقتنا العربية. وفي أعقاب استضافتنا مؤخراً لواحد من أهم الأحداث العالمية في دبي؛ فإننا ندرك مدى التأثير الإيجابي للفعاليات المماثلة، ليس على قطاعي السفر والضيافة فحسب، وإنما أيضاً على القطاع الاقتصادي بأسره ورفع المعنويات العامة للمجتمع. وإنه ليحدونا الشرف لإتاحة الفرصة أمامنا للمساهمة في لعب دور مهم لدعم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022؛ وتمكين الجماهير من المشاركة في متعة هذه الرياضة المذهلة، من خلال 30 رحلة مكوكية يومياً بين مدينتي دبي والدوحة”.

وقال الكابتن علي دخان، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية: “نحن نشعر ببالغ الفخر بإتاحة الفرصة لنا لتسهيل نقل المشجعين من وإلى الدوحة لحضور هذا الحدث العالمي البارز. كما أن هذه الاتفاقية لا تعزز مجال النقل بين دولنا الخليجية فحسب، وإنما تساهم في النمو الاجتماعي والاقتصادي الذي لطالما أكّدت عليه حكومة دولة الكويت. كما نأمل أن نشارك في إتاحة الفرصة أمام جماهير كرة القدم في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم، لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، من خلال لعب دور مهم في قطاع الطيران، وإتاحة خيارات السفر السلسة بين دولة الكويت وجميع أنحاء العالم”.

من جانبه قال السيد عبد العزيز الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العُماني: “نحن فخورون بالانضمام إلى شركائنا من شركات الطيران الوطنية لدول الخليج العربي، لإتاحة سبل النقل الجوي أمام مشجعي كرة القدم لحضور بطولة كأس العالم، والمساهمة في تعزيز تجربتهم مع خيارات السفر المريحة والسلسة التي تم تصميمها لتتناسب مع الجداول زمنية المزدحمة في تلك الفترة. وتعد الرحلات الجوية Match Day Shuttle طريقة مذهلة تتيح للجماهير إمكانية الاطّلاع على المزيد من الثقافات الغنية التي تزدهر في منطقتنها العربية. وفي الوقت الذي ترحب فيه دولة قطر بالعالم بأسره على أرضها، فإن الطيران العُماني يرحب بجميع المسافرين على متن طائراته، للاستمتاع بالاستقبال المميز وكرم الضيافة العُماني الأصيل”.

وقال الكابتن إبراهيم الكوشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السعودية: “يسر الخطوط الجوية السعودية (السعودية) أن تقدم رحلات جوية من بوابتين رئيسيتين هما الرياض وجدة، متيحة بذلك خيارات السفر السلسة أمام جماهير كرة القدم لحضور للسفر بسهولة لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 المرتقبة. وفي إطار الروح الرياضية التي تجمعنا، نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا من جميع أنحاء العالم لزيارة منطقتنا العربية، وتجربة الضيافة السعودية المميزة على متن الطائرة، فضلاً عن استكشاف ثقافتنا الأصيلة وتراثنا الفريد”.

وستجعل خدمة رحلات Match Day Shuttle، إلى جانب العديد من مزايا السفر الأخرى؛ من تجربة السفر إلى الدوحة، تجربة استثنائية تتسم باليُسر والسلاسة، وتم إبرام هذه الشراكة الجديدة بين شركات الطيران الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، عبر توقيع مذكرة تفاهم في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة القطرية، الدوحة. وحضر توقيع الاتفاقية كلّ من سعادة السيد أكبر الباكر، والمهندس ياسر الجمال، والسيد غيث الغيث، والمهندس معن محمود رزوقي، والسيد عبد العزيز الرئيسي، والكابتن ابراهيم الكوشي.

وفي شهر سبتمبر 2021، أطلقت الخطوط الجوية القطرية باقات سفر استثنائية لحضور بطولة كأس العالم، تشمل، تذاكر حضور المباريات وتذاكر السفر وخيارات الإقامة. ويمكن للمشجعين الحصول على تذاكرهم للحضور وتشجيع فريقهم المفضل خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: qatarairways.com/FIFA2022.

وستستضيف دولة قطر هذه البطولة العالمية في ثمانية ملاعب عالمية المستوى، تم تصميمها بإلهام مستمدّ من الرموز المختلفة للثقافة القطرية والعربية الأصيلة. وسيستضيف استاد البيت المباراة الافتتاحية بسعة تصل إلى 60 ألف مقعد، بينما من المقرر أن يستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية للبطولة بسعة تصل إلى 80 ألف مقعد. كما تصل سعة الملاعب الأخرى التي ستستضيف البطولة إلى 40 ألف مقعد، بما في ذلك استاد أحمد بن علي، واستاد الجنوب، واستاد خليفة الدولي، واستاد المدينة التعليمية، واستاد 974، واستاد الثمامة.

ويمكن للمشجعين الراغبين بحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™، زيارة الموقع: qatar2022.qa لحجز تذاكر المباريات وخيارات والإقامة والحصول على معلومات حول بطاقة “هيّا – Hayya”

وبوصفها شريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) منذ عام 2017، شملت الناقلة الوطنية لدولة قطر برعايتها نسختين من بطولة كأس العالم للأندية في عامي 2019 و2020، وبطولة كأس العرب FIFA™.

وفي إطار تنفيذ مهمتها المتمثلة بجمع الشعوب معاً من خلال الرياضة؛ تملك الناقلة محفظة رعايات رياضية عالمية من اتحادات كرة القدم مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف). كما ترعى الناقلة عدد من أقوى أندية كرة القدم في العالم، بما في ذلك نادي السد، وبوكا جونيورز، وبايرن ميونيخ، وكاس يوبين، وباريس سان جيرمان.

كما تواصل الناقلة الوطنية لدولة قطر إعادة بناء شبكة وجهاتها، حيث تسير رحلاتها حاليّاً إلى أكثر من 140 وجهة عالمية. ومع إضافة العديد من الرحلات إلى الوجهات العالمية الر ئيسية، تتيح الخطوط الجوية القطرية أفضل خيارات السفر لمسافريها ليتمكنوا من التخطيط لرحلاتهم أينما يرغبون بكل يُسر وسهولة. كما حاز مؤخراً مقر عمليات الناقلة القطرية، مطار حمد الدولي، على جائزة “أفضل مطار في العالم” لعام 2021 من شركة سكاي تراكس العالمية، ليحتل بذلك المرتبة الأولى عالمياً على مستوى المطارات.