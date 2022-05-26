لعدم رضاء والده عنه موسيقي معروف بعتزل العزف نهائياً

الخرطوم / محاسن أحمد عبدالله

أعتزل الموسيقي الشاب المعروف، منذر، الشهير بـ(كجونكا) العزف في الحفلات نهائياً؛ بسبب عدم رضاء والده عليه الذي كان لا يعلم أن ابنه عازف.

أوضح الموسيقي منذر: (لرضاء ربي وأبي قررت اعتزال الحفلات رسمياً، الحمد لله أخذت رضا أبوي وواجهته بأنني كنت أشتغل حفلات، وأني غلطت في حقه وفي حق ربي، وربنا يهديني إن شاء الله، قال لي أنا ما كنت راضياً عنك نهائياً، لكن بعد أن أخبرتني أنا عافي عنك دنيا وآخرة، إن شاء الله، فقط توعدني أنك لن تعزف في الحفلات مرة أخرى، بالفعل وعدته بعدم العزف).

اختتم: (دعواتكم ربنا يهديني ويخلف لي بالأحسن ورضا الله في رضا الوالدين، وكل شي لخير اعفوا عني.)

يذكر أن العازف (منذر كجونكا) قبل يوميين كان قد طلب استشارة من أصدقائه في صفحته بالفيس بوك، بأنه يعزف لسنوات دون علم والده الذي لا علاقة له بالتلفزيون، ولا الفيس بوك، وأنه انتقل للعيش مع خاله، حتى لا يكشف أمره، متسائلاً هل يخبر والده أم لا ليستقر الرأي على إخباره مع تقبل النتيجة .